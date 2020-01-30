Що буде із трьома мільярдами доларів, які Україна отримала від російського "Газпрому"
Керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити близько 1 мільярда доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак вирішуватимуть все спільно із урядом.
Перераховані російським Газпромом наприкінці 2019 року 2,9 мільярда доларів в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу перебувають на рахунках "Нафтогазу". Про це заявив заявив глава правління Натфогазу Андрій Коболєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Їхню подальшу долю вирішать під час дискусії з Кабінетом міністрів.
Ми чекаємо дискусію з урядом щодо стратегії "Нафтогазу". Після цього буде прийнято рішення, яким чином ці гроші оптимально можна витратити, – пояснив Коболєв.
Він підтвердив, що керівництво компанії розглядає можливість направити третину цих коштів на видобуток. Однак наголосив, що наразі говорити про це – передчасно.
"Поки вони всі перебувають на наших рахунках. До завершення цієї дискусії, я думаю, було б некоректно нам вирішувати самим питання, як це витрачати", – зазначив він.
Коболєв також висловив надію, що з урядом вдасться суттєво переглянути умови корпоративного управління компанією. Для цього потрібно дати більше свободи її менеджменту, в тому числі – відмовитись від затвердження повного фінплану на засіданні Кабміну.
Він зазначив, що від змін у корпоративному управлінні держкомпаніями залежить також питання можливого продовження контракту з ним як з головою правління "Нафтогазу".
Мені цікаво працювати далі, це дуже цікава робота, яка приносить, зокрема, багато задоволення, але важливо зрозуміти, якими будуть нові правила управління державними компаніями,
– сказав глава правління "Нафтогазу".
Зазначимо, контракт голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року.
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Чому "Газпром" погодився віддати майже 3 мільярди
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- Відповідно до досягнутих домовленостей, російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів грошима. Як це передбачало рішення Стокгольмського арбітражу.
- У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.
- 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.