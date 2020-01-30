Что будет с тремя миллиардами долларов, которые Украина получила от российского "Газпрома"

Руководство "Нафтогаза" хотело бы направить около 1 миллиарда долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако решать все будут совместно с правительством.

Перечисленные российским Газпромом в конце 2019 года 2,9 миллиарда долларов в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогаза". Об этом заявил заявил глава правления Натфогаза Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.

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Их дальнейшую судьбу решат во время дискуссии с Кабинетом министров.

Мы ждем дискуссию с правительством относительно стратегии "Нафтогаза". После этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить,

– пояснил Коболев.

Он подтвердил, что руководство компании рассматривает возможность направить треть этих средств на добычу. Однако подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

"Пока они все находятся на наших счетах. До завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить", – отметил он.

Коболев также выразил надежду, что с правительством удастся существенно пересмотреть условия корпоративного управления компанией. Для этого нужно дать больше свободы ее менеджменту, в том числе – отказаться от утверждения полного финплана на заседании Кабмина.

Он отметил, что от изменений в корпоративном управлении госкомпаниями зависит также вопрос возможного продления контракта с ним, как с главой правления "Нафтогаза".

Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями,

– сказал глава правления "Нафтогаза".

Отметим, контракт главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева истекает в марте 2020 года.

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