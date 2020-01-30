14:29
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Что будет с тремя миллиардами долларов, которые Украина получила от российского "Газпрома"

      150 Читати новину українською
      Коболев рассказал о судьбе 3 миллиардов, полученных от Газпрома / 24 канал

      Руководство "Нафтогаза" хотело бы направить около 1 миллиарда долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако решать все будут совместно с правительством.

      Перечисленные российским Газпромом в конце 2019 года 2,9 миллиарда долларов в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогаза". Об этом заявил заявил глава правления Натфогаза Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.

      Интересно: Елена Зеркаль получила должность в "Нафтогазе" – что об этом известно

      Их дальнейшую судьбу решат во время дискуссии с Кабинетом министров.

      Мы ждем дискуссию с правительством относительно стратегии "Нафтогаза". После этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить,
      – пояснил Коболев.

      Он подтвердил, что руководство компании рассматривает возможность направить треть этих средств на добычу. Однако подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

      "Пока они все находятся на наших счетах. До завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить", – отметил он.

      Коболев также выразил надежду, что с правительством удастся существенно пересмотреть условия корпоративного управления компанией. Для этого нужно дать больше свободы ее менеджменту, в том числе – отказаться от утверждения полного финплана на заседании Кабмина.

      Он отметил, что от изменений в корпоративном управлении госкомпаниями зависит также вопрос возможного продления контракта с ним, как с главой правления "Нафтогаза".

      Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями,
      – сказал глава правления "Нафтогаза".

      Отметим, контракт главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева истекает в марте 2020 года.

      Знайте больше: Зеленский вывел директора "Нафтогаза" Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

      Почему "Газпром" согласился отдать почти 3 миллиарда

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      73640
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Деньги Новости политики Андрій Коболев Газпром Газовый контракт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
      31
      сегодня , 12:25 У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 5052
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      115
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      88
      сегодня , 09:11 Закон о референдуме: что обещают украинцам и есть ли опасность манипуляций
      Інна Жолобович 216
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук