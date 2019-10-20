Кабмин назначил ряд председателей ОГА: что о них известно

Кабинет министров на заседании 20 октября согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации.

Как говорится на сайте украинского Кабмина, должности в областных государственных администрациях получили:

Андрей Балонь – председатель Кировоградской ОГА;

Сергей Гайдай – председатель Луганской ОГА;

Алексей Кучер – председатель Харьковской ОГА;

Андрей Прокопенко – председатель Черниговской ОГА;

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Кроме того, Денис Ключшников получил должность заместителя председателя Донецкой ОГА, Максим Скрыпник – заместитель председателя Днепропетровской ОГА, а Иван Федоров стал первым заместителем председателя Запорожской ОГА.

В то же время Правительство согласовало увольнение с должности председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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