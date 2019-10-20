Кабмин назначил ряд председателей ОГА: что о них известно
Кабинет министров на заседании 20 октября согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации.
Как говорится на сайте украинского Кабмина, должности в областных государственных администрациях получили:
Андрей Балонь – председатель Кировоградской ОГА;
Сергей Гайдай – председатель Луганской ОГА;
Алексей Кучер – председатель Харьковской ОГА;
Андрей Прокопенко – председатель Черниговской ОГА;
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Кроме того, Денис Ключшников получил должность заместителя председателя Донецкой ОГА, Максим Скрыпник – заместитель председателя Днепропетровской ОГА, а Иван Федоров стал первым заместителем председателя Запорожской ОГА.
В то же время Правительство согласовало увольнение с должности председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
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