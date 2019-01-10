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      Кабмин определился с главой "Укрзализныци"

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      Евгений Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
      Евгений Кравцов стал главой правления "Укрзализныци" / Железнодорожный информационный портал

      Евгений Кравцов полноценно возглавил акционерное общество "Укрзализныця". До этого времени он исполнял обязанности главы правления национального перевозчика.

      Соответствующее решение принял Кабинет министров во время заседания 10 января.

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      По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, от "Укрзализныци" ожидают получения более качественного сервиса, а глобальная задача компании – перевезти все, что было произведено на внутреннем рынке.

      Согласно новой редакции устава компании, перед тем, как Кравцова на должность главы правления перевозчика утвердило правительство, его кандидатуру на рассмотрение акционера, которым собственно и является Кабмин, подал наблюдательный совет общества.

      Добавим, что порядок отбора кандидата на должность главы правления "Укрзализныци" разработал наблюдательный совет этого акционерного общества и согласовало Министерство экономического развития и торговли.

      Члены наблюдательного совета, согласно этому порядку, решили провести оценку исполняющего обязанности главы правления Евгения Кравцова, в частности, с привлечением для этого внешнего консультанта по подбору персонала. Именно на основании заключения внешнего консультанта наблюдательным советом единогласно был избран Евгений Кравцов кандидатом на должность главы правления АО "Укрзализныця" и предложено к утверждению акционером,
      – передает официальный сайт "Укрзализныци" слова главы наблюдательного совета государственной компании Шевки Аджунера.

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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