Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате своих членов. Больше всего среди чиновников в прошлом году получал глава МВД Арсен Аваков (более 100 тысяч гривен), а наименьшее – министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет (чуть больше чем 32 тысячи гривен).

Премьер-министр Алексей Гончарук

Его средняя зарплата в 2019 году составила 60 479 гривен. В декабре глава правительства заработал 76 190 гривен, в частности надбавки составляли 40 тысяч гривен, а премия – 36 190 гривен. В сентябре зарплата Гончарука была 61 916 гривен, а в октябре и феврале – 60 087 гривен и 43 724 гривен соответственно.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

В 2019 году его средняя зарплата равнялась 58 652 гривен. Кроме того, в декабре выплаты составляли 86 774 гривны, включая надбавку в 58 655 гривен и премию в 28 119 гривен. Осенью Кулебt насчитали почти 150 тысяч гривен: в сентябре – 48 523 гривен, октябре – 56 263 гривен, ноябре – 43 047 гривен.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Возглавляемое им ведомство появилось в Украине в сентябре. Поэтому начислять ему заработную плату начали с этого месяца. Тогда он заработал 52 629 гривен. Однако в октябре было чуть меньше – 51 тысяча гривен, а в ноябре – 34 141 гривен. В декабре его зарплата составляла 84 887 гривен, из которых 35 506 – надбавка и 49 381 – премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 года у Министра цифровой трансформации составляет 55 664 гривен.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет

В 2019 году его средняя зарплата составила 32 386 гривен. В декабре он получил 17 544 гривен. А в сентябре и октябре – по 48 тысяч гривен, однако в ноябре – 16 тысяч гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Средняя заработная плата Авакова в 2019 году составила 100 041 гривен. В декабре ему насчитали 186 541 гривен, в частности надбавки – 49 225 гривен, премии – 137 317 гривен. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла – 33 930 гривен, 82 072 гривен и 97 623 гривен соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

За декабрь он получил 222 592 гривен, из которых надбавка – 73 337 гривен, а премия – 149 255 гривен. В сентябре ему насчитали 15 134 гривны, в октябре – 18 180 гривен и ноябре – 79 883 гривен. Итак, средняя заработная плата Милованова за прошлый год составляет 83 947 гривен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

В сентябре его зарплата составила 18 549 гривен, в октябре – 33 540 гривен, а в ноябре – 31 102 гривны. В декабре министр энергетики заработал уже на много больше – 162 003 гривен, в том числе надбавку в 39 105 гривен и премию в 122 898 гривен. Следовательно, средняя заработная плата Оржеля в 2019 году составила 61 299 гривны.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко

В среднем в 2019 году он заработал 62 069 гривен. В частности, в декабре ему насчитали 233 893 гривен, из которых надбавка – 48 279 гривен, премия – 73 766 гривен, материальная помощь – 111 848 гривен. В сентябре, октябре и ноябре министр заработал 27 505 гривен, 30 532 гривен и 68 194 гривен соответственно.

Министр образования и науки Анна Новосад

В декабре 2019 года она получила 138 412 гривен, из которых надбавки составляют 42 412 гривен, премии – 96 тысяч. В сентябре ее заработная плата составила 38 288 гривен, в октябре – 37 981 гривен, в ноябре – 39 103 гривен. Таким образом, средняя плата за 2019 год составила 63 446 гривен.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Ее средняя зарплата в 2019 году составила 41 940 гривен. Относительно осени, то чиновник получила 15 896 гривен в сентябре, 22 036 гривен – в октябре, 34 841 гривны – в ноябре. За декабрь Скалецкой насчитали 94 988 гривен, в частности надбавки в 34 269 гривен и премии в 60 719 гривен.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак

В декабре она получила 212 600 гривен, из которых надбавки составляют надбавки 37 600 гривен, премии – 175 тысяч гривен. А в сентябре, октябре и ноябре – 18 773 гривен, 23 710 гривен, 82 189 гривен соответственно. Итак, ее средняя заработная плата в 2019 году равна 84 318 гривен.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская

Ее средняя заработная плата в 2019 году составила 65 317 гривен. В частности, в сентябре она заработала 24 395 гривен, в октябре – 58 259 гривен, в ноябре – 56 620 гривен. В декабре зарплата Соколовской была 216 783 гривны, из которых надбавка – 39 432 гривен, премия – 82 563 гривны, а материальная помощь – 94 788 гривен.

Министр финансов Оксана Маркарова

В сентябре она получила 36 384 гривен, в октябре – 61 890 гривен, в ноябре – 60 637 гривен. В декабре ей начислили 89 387 гривен, из которых 36 387 гривен – надбавка и 53 тысячи гривен – премия. Всего в среднем глава Минфинансов в 2019 году заработала 62 075 гривен.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Его средняя заработная плата в 2019 году составила 44 527 гривен. В декабре он заработал 44 038 гривен, из которых надбавки составили 36 038 гривен, а премия – 8 тысяч гривен. В сентябре, октябре и ноябре Криклию насчитали 55 390 гривен, 40 439 гривен и 38 239 гривен соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

В декабре 2019 года он получил 112 905 гривен, в частности надбавки в 32 905 гривен и премии в 80 тысяч гривен. В сентябре ему насчитали 9 142 гривен, а в октябре и ноябре – по 16 тысяч гривен зарплаты. В среднем в 2019 году Бородянский заработал 38 512 гривен.

Министр обороны Андрей Загороднюк

В среднем в 2019 году он заработал 41 982 гривны. В сентябре получил 24 228 гривен, в октябре 23 377 гривен, а в ноябре – 23 132 гривны. В декабре зарплата министра составляла 97 191 гривен, из которых надбавка – 23 134 грн и премия – 74 057 гривен.

Министр юстиции Денис Малюська

В декабре 2019 года он получил 226 361 гривну, из которых надбавки – 35 961 гривен и премии – 190 400 гривен. В сентябре, октябре и ноябре Малюська заработал 20 723 гривни, 19 927 гривен, 35 927 гривен соответственно. Таким образом, его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 гривны.

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда

В среднем в 2019 году она заработала 46 688 гривен. В частности, в декабре ее выплаты составили 158 772 гривен, из которых надбавка составила 37 280 гривен, премия – 80 тысяч гривен, а материальная помощь – 41 492 гривны. В сентябре чиновник получила 22 894 гривен, в октябре – 23 453 гривны, а в ноябре – 23 124 гривен.