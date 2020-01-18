16:49
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

      226 Читати новину українською
      В Кабмине отчитались о зарплатах всех министров / "5 канал"

      Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате своих членов. Больше всего среди чиновников в прошлом году получал глава МВД Арсен Аваков (более 100 тысяч гривен), а наименьшее – министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет (чуть больше чем 32 тысячи гривен).

      Премьер-министр Алексей Гончарук

      Его средняя зарплата в 2019 году составила 60 479 гривен. В декабре глава правительства заработал 76 190 гривен, в частности надбавки составляли 40 тысяч гривен, а премия – 36 190 гривен. В сентябре зарплата Гончарука была 61 916 гривен, а в октябре и феврале – 60 087 гривен и 43 724 гривен соответственно.

      Важно! Министерские зарплаты и премии руководства "Нафтогаза": Зеленский дал Гончаруку поручения

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

      В 2019 году его средняя зарплата равнялась 58 652 гривен. Кроме того, в декабре выплаты составляли 86 774 гривны, включая надбавку в 58 655 гривен и премию в 28 119 гривен. Осенью Кулебt насчитали почти 150 тысяч гривен: в сентябре – 48 523 гривен, октябре – 56 263 гривен, ноябре – 43 047 гривен.

      Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров

      Возглавляемое им ведомство появилось в Украине в сентябре. Поэтому начислять ему заработную плату начали с этого месяца. Тогда он заработал 52 629 гривен. Однако в октябре было чуть меньше – 51 тысяча гривен, а в ноябре – 34 141 гривен. В декабре его зарплата составляла 84 887 гривен, из которых 35 506 – надбавка и 49 381 – премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 года у Министра цифровой трансформации составляет 55 664 гривен.

      Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет

      В 2019 году его средняя зарплата составила 32 386 гривен. В декабре он получил 17 544 гривен. А в сентябре и октябре – по 48 тысяч гривен, однако в ноябре – 16 тысяч гривен.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков

      Средняя заработная плата Авакова в 2019 году составила 100 041 гривен. В декабре ему насчитали 186 541 гривен, в частности надбавки – 49 225 гривен, премии – 137 317 гривен. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла – 33 930 гривен, 82 072 гривен и 97 623 гривен соответственно.

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

      За декабрь он получил 222 592 гривен, из которых надбавка – 73 337 гривен, а премия – 149 255 гривен. В сентябре ему насчитали 15 134 гривны, в октябре – 18 180 гривен и ноябре – 79 883 гривен. Итак, средняя заработная плата Милованова за прошлый год составляет 83 947 гривен.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

      В сентябре его зарплата составила 18 549 гривен, в октябре – 33 540 гривен, а в ноябре – 31 102 гривны. В декабре министр энергетики заработал уже на много больше – 162 003 гривен, в том числе надбавку в 39 105 гривен и премию в 122 898 гривен. Следовательно, средняя заработная плата Оржеля в 2019 году составила 61 299 гривны.

      К теме! Это неуважение к государству, – Пристайко о зарплатах министров

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко

      В среднем в 2019 году он заработал 62 069 гривен. В частности, в декабре ему насчитали 233 893 гривен, из которых надбавка – 48 279 гривен, премия – 73 766 гривен, материальная помощь – 111 848 гривен. В сентябре, октябре и ноябре министр заработал 27 505 гривен, 30 532 гривен и 68 194 гривен соответственно.

      Министр образования и науки Анна Новосад

      В декабре 2019 года она получила 138 412 гривен, из которых надбавки составляют 42 412 гривен, премии – 96 тысяч. В сентябре ее заработная плата составила 38 288 гривен, в октябре – 37 981 гривен, в ноябре – 39 103 гривен. Таким образом, средняя плата за 2019 год составила 63 446 гривен.

      Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

      Ее средняя зарплата в 2019 году составила 41 940 гривен. Относительно осени, то чиновник получила 15 896 гривен в сентябре, 22 036 гривен – в октябре, 34 841 гривны – в ноябре. За декабрь Скалецкой насчитали 94 988 гривен, в частности надбавки в 34 269 гривен и премии в 60 719 гривен.

      Министр развития общин и территорий Алена Бабак

      В декабре она получила 212 600 гривен, из которых надбавки составляют надбавки 37 600 гривен, премии – 175 тысяч гривен. А в сентябре, октябре и ноябре – 18 773 гривен, 23 710 гривен, 82 189 гривен соответственно. Итак, ее средняя заработная плата в 2019 году равна 84 318 гривен.

      ​Кстати! Министр Алена Бабак уходит в отставку

      Министр социальной политики Юлия Соколовская

      Ее средняя заработная плата в 2019 году составила 65 317 гривен. В частности, в сентябре она заработала 24 395 гривен, в октябре – 58 259 гривен, в ноябре – 56 620 гривен. В декабре зарплата Соколовской была 216 783 гривны, из которых надбавка – 39 432 гривен, премия – 82 563 гривны, а материальная помощь – 94 788 гривен.

      Министр финансов Оксана Маркарова

      В сентябре она получила 36 384 гривен, в октябре – 61 890 гривен, в ноябре – 60 637 гривен. В декабре ей начислили 89 387 гривен, из которых 36 387 гривен – надбавка и 53 тысячи гривен – премия. Всего в среднем глава Минфинансов в 2019 году заработала 62 075 гривен.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий

      Его средняя заработная плата в 2019 году составила 44 527 гривен. В декабре он заработал 44 038 гривен, из которых надбавки составили 36 038 гривен, а премия – 8 тысяч гривен. В сентябре, октябре и ноябре Криклию насчитали 55 390 гривен, 40 439 гривен и 38 239 гривен соответственно.

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

      В декабре 2019 года он получил 112 905 гривен, в частности надбавки в 32 905 гривен и премии в 80 тысяч гривен. В сентябре ему насчитали 9 142 гривен, а в октябре и ноябре – по 16 тысяч гривен зарплаты. В среднем в 2019 году Бородянский заработал 38 512 гривен.

      Министр обороны Андрей Загороднюк

      В среднем в 2019 году он заработал 41 982 гривны. В сентябре получил 24 228 гривен, в октябре 23 377 гривен, а в ноябре – 23 132 гривны. В декабре зарплата министра составляла 97 191 гривен, из которых надбавка – 23 134 грн и премия – 74 057 гривен.

      Министр юстиции Денис Малюська

      В декабре 2019 года он получил 226 361 гривну, из которых надбавки – 35 961 гривен и премии – 190 400 гривен. В сентябре, октябре и ноябре Малюська заработал 20 723 гривни, 19 927 гривен, 35 927 гривен соответственно. Таким образом, его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 гривны.

      Обратите внимание! Как будет расти средняя зарплата в Украине до 2022 года: инфографика

      Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда

      В среднем в 2019 году она заработала 46 688 гривен. В частности, в декабре ее выплаты составили 158 772 гривен, из которых надбавка составила 37 280 гривен, премия – 80 тысяч гривен, а материальная помощь – 41 492 гривны. В сентябре чиновник получила 22 894 гривен, в октябре – 23 453 гривны, а в ноябре – 23 124 гривен.

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: есть погибшие, сотни тысяч эвакуированных
      сегодня
      1140
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Деньги Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Выгодная сделка для украинцев. Почему депутатам и министрам нужно поднять зарплаты
      Сергій Фурса 223
      сегодня , 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
      Леонід Остальцев 182
      сегодня , 12:00 Украина захватила Россию
      Слава Тарощіна 1985
      сегодня , 10:06 Затопление ТРЦ Ocean Plaza: кто, сколько и кому заплатит – объясняет юрист
      Ірина Поліщук 344
      сегодня , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 202
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук