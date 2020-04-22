Кабмин продлил карантин в Украине, но со смягчениями: что разрешат
Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 11 мая на общенациональном уровне. В то же время правительство разрешило определенные смягчения.
Решение о смягчении карантинных мероприятий приняло правительство во время внеочередного заседания Кабмина.
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Что разрешит Кабмин
- перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови
- привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра.
Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продлении карантина до 11 мая.
В то же время премьер-министр отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают в период с 3 по 8 мая. Он также добавил, что если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется, а больницы будут заполнены на половину, то можно говорить о выходе страны из карантина.
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