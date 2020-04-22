14:54
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Кабмин продлил карантин в Украине, но со смягчениями: что разрешат

      - Читати новину українською
      Кабмин смягчил карантин в Украине / Факты

      Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 11 мая на общенациональном уровне. В то же время правительство разрешило определенные смягчения.

      Решение о смягчении карантинных мероприятий приняло правительство во время внеочередного заседания Кабмина.

      Важно Украина будет выходить из карантина в 5 этапов

      Что разрешит Кабмин

      • перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови
      • привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра.

      Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продлении карантина до 11 мая.

      В то же время премьер-министр отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают в период с 3 по 8 мая. Он также добавил, что если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется, а больницы будут заполнены на половину, то можно говорить о выходе страны из карантина.


      Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Транспорт Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      21 апреля , 01:01 Коронавирус в Швеции: карантин ввели, но работают рестораны, садики, школы и спортзалы
      Андрій Шляхтін
      20 апреля , 23:17 О пике эпидемии и продлении карантина: интервью с Виктором Ляшко
      Дмитро Гнап