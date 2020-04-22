Кабмін продовжив карантин в Україні, але з пом'якшеннями: що дозволили
Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня на загально національному рівні. Водночас уряд дозволив певні пом'якшення.
Рішення про пом'якшення карантинних заходів ухвалив уряд під час позачергового засідання Кабміну.
Важливо Україна виходитиме з карантину в 5 етапів
Що дозволив Кабмін
- перевезення у міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові;
- залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду.
Голова МОЗ Максим Степанов на засіданні зачитав проєкт постанови, у якому вказано продовження карантину до 11 травня.
Водночас прем'єр-міністр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Він також додав, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється, а лікарні будуть заповнені на половину, то можна говорити про вихід країни з карантину.
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