Кабмін продовжив карантин в Україні, але з пом'якшеннями: що дозволили

Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня на загально національному рівні. Водночас уряд дозволив певні пом'якшення.

Рішення про пом'якшення карантинних заходів ухвалив уряд під час позачергового засідання Кабміну.

Важливо Україна виходитиме з карантину в 5 етапів

Що дозволив Кабмін

перевезення у міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові;

залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду.

Голова МОЗ Максим Степанов на засіданні зачитав проєкт постанови, у якому вказано продовження карантину до 11 травня.

Водночас прем'єр-міністр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Він також додав, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється, а лікарні будуть заповнені на половину, то можна говорити про вихід країни з карантину.



Карантин до 12 травня / Інфографіка 24 каналу

