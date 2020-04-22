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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Кабмін продовжив карантин в Україні, але з пом'якшеннями: що дозволили

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      Кабмін пом'якшив карантин в Україні / Факти

      Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня на загально національному рівні. Водночас уряд дозволив певні пом'якшення.

      Рішення про пом'якшення карантинних заходів ухвалив уряд під час позачергового засідання Кабміну.

      Важливо Україна виходитиме з карантину в 5 етапів

      Що дозволив Кабмін

      • перевезення у міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові;
      • залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду.

      Голова МОЗ Максим Степанов на засіданні зачитав проєкт постанови, у якому вказано продовження карантину до 11 травня.

      Водночас прем'єр-міністр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Він також додав, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється, а лікарні будуть заповнені на половину, то можна говорити про вихід країни з карантину.


      Карантин до 12 травня / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Транспорт Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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