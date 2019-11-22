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      Кабмин таки начал использовать меньше бумаги: Дубилет показал график

      17 Читати новину українською
      Дубилет добился уменьшения использования бумаги в правительстве / zik.ua

      Количество документов, которые министерства и другие центральные органы Украины присылали друг другу в бумажной форме, уменьшилось с начала нововведения. Напомним, что с 1 октября чиновникам запретили отправлять документы в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом).

      "Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не означает, что оно исчезает автоматически. Со 2 октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг", – сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

      К теме: В Украине введут электронные доверенности

      Согласно инфографике, которую опубликовал министр, в начале сентября количество бумажных документов составляло 5000, а в начале ноября оно достигло почти нуля. Однако на графике видно, что с 11-15 ноября количество бумажных документов снова пошло вверх.

      "Перевести в электронную форму документообмен – это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа. Буду держать в курсе", – добавил Дубилет.

      В сентябре Дубилет пообещал вдвое сократить использование бумаги в правительстве, ведь только на канцелярию для кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов гривен. Министр объяснял, что использование бумаги в документообороте – это про неэффективные бизнес-процессы, тысячи госслужащих и миллионы граждан, которые впустую тратят свое время и таланты.

      КАКИЕ ЕЩЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕСТЬ У ДУБИЛЕТА:
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Реформы Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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