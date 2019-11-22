Кабмін таки почав використовувати менше паперу: Дубілет показав графік

Кількість документів, які міністерства та інші центральні органи України надсилали один одному в паперовій формі, зменшилась від початку нововведення. Нагадаємо, що з 1 жовтня чиновникам заборонили надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).

"Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З 2 жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг", – повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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Згідно з інфографікою, яку опублікував міністр, на початку вересня кількість паперових документів становила 5000, а на початку листопада вона сягнула майже нуля. Проте на графіку видно, що з 11-15 листопада кількість паперових документів знову пішла вгору.

"Перевести в електронну форму документообмін – це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. Тут теж кипить робота. Буду тримати в курсі", – додав Дубілет.

У вересні Дубілет пообіцяв удвічі скоротити використання паперу в уряді, адже лише на канцелярію для кадрових документів держава витрачає 50-100 мільйонів гривень. Міністр пояснював, що використання паперу в документообігу – це про неефективні бізнеспроцеси, тисячі держслужбовців і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти.