Без трудової книжки та копій: як Кабмін скорочує використання паперу

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв удвічі скоротити використання паперу в уряді. За його словами, лише на канцелярію для кадрових документів держава витрачає 50-100 мільйонів гривень.

Попередньо прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що з 1 жовтня в Україні планують відмовитися від паперового документообміну. Впроваджувати завдання прем’єр довірив Дмитру Дубілету. Міністр стверджував, що державні органи щомісяця шлють одне одному тисячі паперових документів.

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Позбавитись від паперу – це не лише питання екологічності (хоча це також важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, тисячі держслужбовців і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти,

– повідомив Дубілет.

На початкову стадію діджиталізацїі кадрових питань міністр планує виділити 6-9 місяців.



Дмитро Дубілет "чистить" Кабмін від зайвого паперу / фото з інстаграму Дубілета

Які кроки робить Кабмін?

Відмова від трудових книжок та спрощення кадрових документів

Міністр пропонує скасувати трудові книжки. Також перевести в цифру весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень і т.д.

Трудові книжки мають відійти у минуле,

– наголосив Дмитро Дубілет.

У майбутньому копії дипломів, паспортів не будуть потрібними при подачі документів у відповідні установи. Буде ткож спрощено логіку погоджень: блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростити і скоротити в 3-4 рази.

Планується створити єдиний реєстр держслужбовців. На думку міністра, це повинно підвищити ефективність роботи і в тому числі полегшити життя бізнесу.

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Оцифрування архіву

Оцифрування архівів, як наголосив Дубілет, буде корисним для бізнесу. Міністр підкреслив, що є ще низка документів, які не можна перевести у цифровий формат через закони. Кабмін їх теж ретельно проаналізує та відцифрує, але для цього потрібно змінювати закон.

Відмова від блокнотів для уряду

Раніше уряд постійно виготовляв різні блокноти і деякі з них – із золотим тисненням. Але відтепер уряд не купуватиме нічого зайвого, лише – папір.



"Блокноти – це марна трата грошей", – Дмитро Дубілет

Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну – і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 і А5,

– написав Дубілет у своєму інстаграмі.

Скасування документу про згоду на обробку персональних даних

"Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися", – повідомив Дубілет.

Громадян України зобов’язують підписувати цей документ за найменшої потреби. При чому для цього використовують окремий аркуш паперу. Хоча подібні зобов’язання можна розмістити як додаток наприкінці документа, а не підписувати окремим листом.

За його словами, поки він лише ознайомлюється з можливістю скасування документа.

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