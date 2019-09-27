Без трудовой книжки и копий: как Кабмин сокращает использование бумаги

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет пообещал вдвое сократить использование бумаги в правительстве. По его словам, только на канцелярию для кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов гривен.

Предварительно премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября в Украине планируют отказаться от бумажного документообмена. Внедрять задачи премьер доверил Дмитрию Дубилету. Министр утверждал, что государственные органы ежемесячно шлют друг другу тысячи бумажных документов.

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Избавиться от бумаги – это не только вопрос экологичности (хотя это тоже важно). Это о неэффективных бизнес-процессах, тысячах госслужащих и миллионах граждан, которые зря тратят свое время и таланты,

– сообщил Дубилет.

На начальную стадию диджитализации кадровых вопросов министр планирует выделить 6-9 месяцев.



Дмитрий Дубилет "чистит" Кабмин от лишней бумаги / фото из инстаграма Дубилета

Какие шаги делает Кабмин?

Отказ от трудовых книжек и упрощение кадровых документов

Министр предлагает отменить трудовые книжки. Также перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т. д.

Трудовые книжки должны отойти в прошлое,

– отметил Дмитрий Дубилет.

В будущем копии дипломов, паспортов не будут нужными при подаче документов в соответствующие учреждения. Будет также упрощена логика согласований: блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократить в 3-4 раза.

Планируется создать единый реестр госслужащих. По мнению министра, это должно повысить эффективность работы и в том числе облегчить жизнь бизнесу.

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Оцифровка архива

Оцифровка архивов, как отметил Дубилет, будет полезной для бизнеса. Министр подчеркнул, что есть еще ряд документов, которые нельзя перевести в цифровой формат по причине законов. Кабмин их тоже тщательно проанализирует и отцифрует, но для этого нужно менять закон.

Отказ от блокнотов для правительства

Ранее правительство постоянно изготовляло различные блокноты и некоторые из них – с золотым тиснением. Но отныне правительство не будет покупать ничего лишнего, лишь – бумагу.



"Блокноты – это пустая трата денег", – Дмитрий Дубилет

Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5,

– написал Дубилет в своем инстаграме.

Отмена документа о согласии на обработку персональных данных

"Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", – сообщил Дубилет.

Граждан Украины обязывают подписывать этот документ при малейшей потребности. Причем, для этого используют отдельный лист бумаги. Хотя подобные обязательства можно разместить как приложение в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.

По его словам, пока он только знакомится с возможностью отмены документа.

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