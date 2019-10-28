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      Кабмин усилил меры безопасности в акватории Азовского моря

      4 Читати новину українською
      Кабмин
      Кабмин / ua.news

      Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.

      Правительство усилило безопасность мореплавания акватории Азовского моря, включив прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания. Об этом сообщает "Урядовый портал".

      Интересно: Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова"

      Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

      Среди прочего Правительство определило порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО.

      К слову, ранее Кабинет министров выделил дополнительные 300 миллионов гривен на доступное жилье, благодаря чему новые квартиры смогут получить около 950 семей внутренне перемещенных лиц и участников войны на Донбассе. Также правительство усилило возможности для безопасности учащихся в школах.

      Члены правительства находятся в Мариуполе, поскольку 29 октября здесь должен пройти инвестиционный форум.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Мариуполя Новости Украины Новости политики
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