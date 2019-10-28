Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова"
Во время своего визита в Мариуполь Арсен Аваков посетил мобильный центр "Азова". Министр внутренних дел отметил, что защитники Украины должны получать максимальную поддержку.
"Азов" – один из самых профессиональных и подготовленных подразделений, об этом Арсен Аваков написал на своей твиттер-странице.
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На базе учебного полигона "Азов" проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий.
В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСН НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. ...Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину,
– написал он.
Полигон расположен вблизи Новопетровки. Тамошний базовый лагерь способен разместить до 300 человек. Стрельбище пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения Национальной гвардии Украины, включаю танки и артиллерию.
Почему это важно?
В последнее время между офисом президента и членами "Азова" назрел конфликт из-за ситуации с разведением войск в Золотом-4. Отметим, полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или к возвращению ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
- 26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился сверхэмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
- По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные обитатели – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.
- В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
- Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – оставаться там в любом случае.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
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