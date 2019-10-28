Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова"

Во время своего визита в Мариуполь Арсен Аваков посетил мобильный центр "Азова". Министр внутренних дел отметил, что защитники Украины должны получать максимальную поддержку.

"Азов" – один из самых профессиональных и подготовленных подразделений, об этом Арсен Аваков написал на своей твиттер-странице.

Знайте больше: Нацкорпус из Золотого никто не будет выселять: Троян объяснил, почему прибыли вооруженные правоохранители

На базе учебного полигона "Азов" проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий.

В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСН НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. ...Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину,

– написал он.

Полигон расположен вблизи Новопетровки. Тамошний базовый лагерь способен разместить до 300 человек. Стрельбище пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения Национальной гвардии Украины, включаю танки и артиллерию.

Почему это важно?

В последнее время между офисом президента и членами "Азова" назрел конфликт из-за ситуации с разведением войск в Золотом-4. Отметим, полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.

У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ «Азов»,де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння.Це один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів.Наша філософія-максимальна підтримка тих,хто захищає Україну pic.twitter.com/eW3J9Ymmm4 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 28, 2019

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала