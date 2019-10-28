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      Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" із похвалою

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      Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" і висловив підтримку
      Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" і висловив підтримку / Getty Images

      Під час свого візиту в Маріуполь Арсен Аваков відвідав мобільний центр "Азову". Міністр внутрішніх справ наголосив, що захисники України повинні отримувати максимальну підтримку.

      "Азов" – один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів, про це Арсен Аваков написав на своїй твітер-сторінці.

      Знайте більше: Нацкорпус із Золотого ніхто не виселятиме – Троян пояснив, чому прибули озброєні правоохоронці

      На базі навчального полігону "Азов" проводять заняття із бойової стрільби та наступальних дій.

      У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ "Азов", де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння. … Наша філософія – максимальна підтримка тих, хто захищає Україну,
      – написав він.

      Полігон розташований поблизу Новопетрівки. Тамтешній базовий табір здатний розмістити до 300 осіб. Стрільбище придатне для проведення вогневих занять з практичною стрільбою з усіх наявних сил та засобів озброєння Національної гвардії України, включаю танки та артилерію.

      Чому це важливо? 

      Останнім часом між офісом президента і членами "Азову" назрів конфлікт через ситуацію із розведенням військ у Золотому-4. Зазначимо, полк "Азов" перебуває в структурі Міністерства внутрішніх справ, керівником якого є Аваков.

      Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

      • На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
      • 26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.
      • За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.
      • У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.
      • Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

      розведення сил на Донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков "Азов" Міністерство внутрішніх справ
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