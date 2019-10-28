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      Кабмін посилив заходи безпеки в акваторії Азовського моря

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      Кабмін
      Кабмін / ua.news

      Кабінет Міністрів України сьогодні, 28 жовтня, на виїзному засіданні до Маріуполя Донецької області прийняв низку рішень щодо посилення безпеки громадян України.

      Уряд посилив безпеку включивши прилеглі до морського порту Маріуполя території до водного простору. Тепер щодо них вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства. Про це повідомляє "Урядовий портал".

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      Крім того, уряд доручив низці державних органів та підприємств зробити швидкими та зручними процедури переходу з Херсонської області до Криму через пункти в'їзду "Каланчак" і "Чонгар".

      Серед іншого Уряд визначив порядок для добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО.

      До слова, раніше Кабінет міністрів виділив додаткові 300 мільйонів гривень на доступне житло, завдяки чому нові квартири зможуть отримати близько 950 сімей внутрішньо переміщених осіб і учасників війни на Донбасі. Також уряд посилив можливості для безпеки учнів у школах.

      Члени уряду перебувають в Маріуполі, оскільки 29 жовтня тут має пройти інвестиційний форум.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини Маріуполя Кабінет Міністрів України
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