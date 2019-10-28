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      Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на доступне житло: хто і де отримає нові квартири

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      Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО/ООС
      Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО/ООС / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів виділив додаткові 300 мільйонів гривень на доступне житло, завдяки чому нові квартири зможуть отримати близько 950 сімей внутрішньо переміщених осіб і учасників війни на Донбасі . Також уряд посилив можливості для безпеки учнів у школах.

      Виїзне засідання Кабінету міністрів пройшло 28 жовтня у Маріуполі на Донеччині, передає пресслужба Кабміну. 

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      На ньому уряд ухвалив такі рішення:

      • розширено програму будівництва доступного житла:
        Буде виділено додаткові 300 мільйонів гривень, за які до кінця 2019 року планують збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова. Таким чином, нові квартири отримають близько 950 сімей. Мовиться, зокрема, про

        – 700 сімей внутрішньо переміщених осіб;
        – близько 200 сімей учасників бойових дій на Донбасі. 

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      • схвалено документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл:
        Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення Операції Об'єднаних сил. 

      Члени уряду перебувають в Маріуполі, оскільки 29 жовтня тут має пройти інвестиційний форум.

      Додамо, що в липні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій запровадили механізм, завдяки якому власники житлових будинків і квартир, зруйнованих внаслідок бойових дій на Донбасі, зможуть отримати від держави компенсацію. Гранична сума допомоги становить 300 тисяч гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Кабінет Міністрів України Новини нерухомості Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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