Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на доступне житло: хто і де отримає нові квартири

Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на доступне житло для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО/ООС / Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів виділив додаткові 300 мільйонів гривень на доступне житло, завдяки чому нові квартири зможуть отримати близько 950 сімей внутрішньо переміщених осіб і учасників війни на Донбасі . Також уряд посилив можливості для безпеки учнів у школах.