Кабмин утвердил председателей важных государственных служб: кто и что возглавил

Кабинет министров утвердил победителей конкурсных отборов на государственные службы. Также был принят и ряд других кадровых решений. Произошло это на заседании 20 ноября.

Кого и на какие должности утвердил Кабмин

Денис Башлык с тал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

тал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Александр Погорелый – председателем Государственной службы по безопасности на транспорте;

– председателем Государственной службы по безопасности на транспорте; Анатолий Хромов – председателем Государственной архивной службы;

– председателем Государственной архивной службы; Кирилл Хомяков – председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов.

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Также правительство определило представителей в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы:

от учебных заведений – Алену Студенецкую (Национальная академия государственного управления при президенте Украины);

(Национальная академия государственного управления при президенте Украины); от общественных объединений – Сергея Сороку (общественная организация "Всеукраинская гражданская платформа "Новая страна").

Другие кадровые решения

Кроме того, на своем заседании Кабмин уволил Михаила Загрийчука с должности заместителя Министра здравоохранения.

В то же время было принято решение об объявлении конкурсов на занятие должности председателя Государственной регуляторной службы.

Также правительство продлило до 22 ноября срок подачи документов на должности:

– государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона,

– председателей Государственного космического агентсва, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы.

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