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      Кабмин утвердил председателей важных государственных служб: кто и что возглавил

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      Украинское правительство приняло ряд кадровых решений: что об этом известно / Фото из открытых источников

      Кабинет министров утвердил победителей конкурсных отборов на государственные службы. Также был принят и ряд других кадровых решений. Произошло это на заседании 20 ноября.

      Кого и на какие должности утвердил Кабмин

      • Денис Башлык стал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
      • Александр Погорелый – председателем Государственной службы по безопасности на транспорте;
      • Анатолий Хромов – председателем Государственной архивной службы;
      • Кирилл Хомяков – председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов.

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      Также правительство определило представителей в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы:

      • от учебных заведений – Алену Студенецкую (Национальная академия государственного управления при президенте Украины);
      • от общественных объединений – Сергея Сороку (общественная организация "Всеукраинская гражданская платформа "Новая страна").

      Другие кадровые решения

      Кроме того, на своем заседании Кабмин уволил Михаила Загрийчука с должности заместителя Министра здравоохранения.

      В то же время было принято решение об объявлении конкурсов на занятие должности председателя Государственной регуляторной службы.

      Также правительство продлило до 22 ноября срок подачи документов на должности:

      – государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона,

      – председателей Государственного космического агентсва, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины
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