Кабмин утвердил председателей важных государственных служб: кто и что возглавил
Кабинет министров утвердил победителей конкурсных отборов на государственные службы. Также был принят и ряд других кадровых решений. Произошло это на заседании 20 ноября.
Кого и на какие должности утвердил Кабмин
- Денис Башлык стал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Александр Погорелый – председателем Государственной службы по безопасности на транспорте;
- Анатолий Хромов – председателем Государственной архивной службы;
- Кирилл Хомяков – председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов.
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Также правительство определило представителей в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы:
- от учебных заведений – Алену Студенецкую (Национальная академия государственного управления при президенте Украины);
- от общественных объединений – Сергея Сороку (общественная организация "Всеукраинская гражданская платформа "Новая страна").
Другие кадровые решения
Кроме того, на своем заседании Кабмин уволил Михаила Загрийчука с должности заместителя Министра здравоохранения.
В то же время было принято решение об объявлении конкурсов на занятие должности председателя Государственной регуляторной службы.
Также правительство продлило до 22 ноября срок подачи документов на должности:
– государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона,
– председателей Государственного космического агентсва, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы.
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