Кабмін затвердив голів важливих державних служб: хто та що очолив
Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсних відборів на державні служби. Також було ухвалено й низку інших кадрових рішень. Сталося це на засіданні 20 листопада.
Кого та на які посади затвердив Кабмін
- Денис Башлик став головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру,
- Олександр Погорілий – головою Державної служби з безпеки на транспорті,
- Анатолій Хромов – головою Державної архівної служби,
- Кирило Хом’яков – головою Державного агентства інфраструктурних проєктів.
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Також уряд визначив представників до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби:
- від закладів освіти – Альону Студенецьку (Національна академія державного управління при президентові України);
- від громадських об’єднань – Сергія Сороку (громадська організація "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна").
Інші кадрові рішення
Крім того, на своєму засіданні Кабмін звільнив Михайла Загрійчука з посади заступника Міністра охорони здоров'я.
Водночас було ухвалено рішення про оголошення конкурсів на зайняття посади голови Державної регуляторної служби.
Також уряд продовжив до 22 листопада термін подання документів на посади:
– державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону,
– голів Державного космічного агентсва, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби.
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