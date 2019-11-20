Кабмін затвердив голів важливих державних служб: хто та що очолив

Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсних відборів на державні служби. Також було ухвалено й низку інших кадрових рішень. Сталося це на засіданні 20 листопада.

Кого та на які посади затвердив Кабмін

Денис Башлик став головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру,

став головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Олександр Погорілий – головою Державної служби з безпеки на транспорті,

– головою Державної служби з безпеки на транспорті, Анатолій Хромов – головою Державної архівної служби,

– головою Державної архівної служби, Кирило Хом’яков – головою Державного агентства інфраструктурних проєктів.

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Також уряд визначив представників до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби:

від закладів освіти – Альону Студенецьку (Національна академія державного управління при президентові України);

(Національна академія державного управління при президентові України); від громадських об’єднань – Сергія Сороку (громадська організація "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна").

Інші кадрові рішення

Крім того, на своєму засіданні Кабмін звільнив Михайла Загрійчука з посади заступника Міністра охорони здоров'я.

Водночас було ухвалено рішення про оголошення конкурсів на зайняття посади голови Державної регуляторної служби.

Також уряд продовжив до 22 листопада термін подання документів на посади:

– державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону,

– голів Державного космічного агентсва, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби.

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