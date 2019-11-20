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      Кабмін затвердив голів важливих державних служб: хто та що очолив

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      Український уряд ухвалив низку кадрових рішень: що про це відомо / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсних відборів на державні служби. Також було ухвалено й низку інших кадрових рішень. Сталося це на засіданні 20 листопада.

      Кого та на які посади затвердив Кабмін

      • Денис Башлик став головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру,
      • Олександр Погорілий – головою Державної служби з безпеки на транспорті,
      • Анатолій Хромов – головою Державної архівної служби,
      • Кирило Хом’яков – головою Державного агентства інфраструктурних проєктів.

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      Також уряд визначив представників до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби:

      • від закладів освіти – Альону Студенецьку (Національна академія державного управління при президентові України);
      • від громадських об’єднань – Сергія Сороку (громадська організація "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна").

      Інші кадрові рішення

      Крім того, на своєму засіданні Кабмін звільнив Михайла Загрійчука з посади заступника Міністра охорони здоров'я.

      Водночас було ухвалено рішення про оголошення конкурсів на зайняття посади голови Державної регуляторної служби.

      Також уряд продовжив до 22 листопада термін подання документів на посади:

      – державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону,

      – голів Державного космічного агентсва, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України
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