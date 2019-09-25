Кабмин уволил 9 руководителей государственных структур: список

Кабинет министров Украины уволил руководство 9 государственных учреждений.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что начинается процесс полной перезагрузки власти. Соответствующие решения об увольнении приняли на заседании правительства 25 сентября.

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"Сегодня имеем первые громкие увольнения", – добавил Гончарук.

Кабмин уволил с 1 октября 2019 года:

– Главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина;

– Главу государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;

– Главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря:

– Руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

– Руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

– Руководителя Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова;

– Главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;

– Главу Укртрансбезпекы Михаила Ноняка;

– Четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества, среди которых бывший исполняющий обязанности главы ведомства Виталий Трубаров.

Кроме того, Кабинет министров Украины на закрытом заседании утвердил 6 заместителей для главы МВД Арсена Авакова. Первым стал Сергей Яровой. Больше – читайте здесь.

Кабмин также предложил в законе о продаже земли закрепить несколько положений. Среди них – не более 15% земель области, не более 0,5% в Украине в целом, ограничения приобретения для иностранцев.

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