Кабмін звільнив 9 керівників державних структур: список

Кабінет міністрів України звільнив керівництво 9 державних установ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що розпочинається процес повного перезавантаження влади. Відповідні рішення про звільнення ухвалили під час засідання уряду 25 вересня.

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"Сьогодні маємо перші гучні звільнення", – додав Гончарук.

Кабмін звільнив з 1 жовтня 2019 року:

– Голову Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Кузьміна;

– Голову державної служби геології та надр Олега Кирилюка;

– Голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара:

– Очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

– Керівника Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка;

– Керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;

– Голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка;

– Голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка;

– Чотирьох заступників голови Фонду державного майна, серед яких колишній виконувач обов'язків голови відомства Віталій Трубаров.

Окрім того, Кабінет міністрів України на закритому засіданні затвердив 6 заступників для очільника МВС Арсена Авакова. Першим став Сергій Яровий. Більше – читайте тут.

Кабмін також запропонував у законі про продаж землі закріпити декілька положень. Серед них – не більше 15% земель області, не більше 0,5% в Україні загалом, обмеження придбання для іноземців.

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