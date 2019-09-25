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      Кабмін звільнив 9 керівників державних структур: список

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      Кабмін звільнив 9 керівників державних структур
      Кабмін звільнив 9 керівників державних структур / censor.net.ua

      Кабінет міністрів України звільнив керівництво 9 державних установ.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що розпочинається процес повного перезавантаження влади. Відповідні рішення про звільнення ухвалили під час засідання уряду 25 вересня.

      Важливо: Клименко очолив Нацполіцію замість Князєва

      "Сьогодні маємо перші гучні звільнення", – додав Гончарук.

      Кабмін звільнив з 1 жовтня 2019 року:

      – Голову Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Кузьміна;

      – Голову державної служби геології та надр Олега Кирилюка;

      – Голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара:

      – Очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

      – Керівника Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка;

      – Керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;

      – Голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка;

      – Голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка;

      – Чотирьох заступників голови Фонду державного майна, серед яких колишній виконувач обов'язків голови відомства Віталій Трубаров.

      Окрім того, Кабінет міністрів України на закритому засіданні затвердив 6 заступників для очільника МВС Арсена Авакова. Першим став Сергій Яровий. Більше – читайте тут.

      Кабмін також запропонував у законі про продаж землі закріпити декілька положень. Серед них – не більше 15% земель області, не більше 0,5% в Україні загалом, обмеження придбання для іноземців.

      До речі: Голова Укравтодору Новак подав у відставку: Кабмін погодив його заяву

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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