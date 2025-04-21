Последний заезд "пропащего гонщика" показали бойцы спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины, передает 24 Канал. Однако ликвидация россиянина – не единственный успех защитников.

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"Ралли на выживание"

Убегая от дрона, московит выжимал из мотоцикла всю мощь, замутил шинами все лужи, но не справился с управлением, полетел кувырком и был уничтожен,

– отметили в ГУР.

Украинские воины также показали результаты успешной боевой работы подразделения "Кабул 9" совместно с группой WAR. Речь идет об уничтожении 3 вражеских броневиков, радиолокационной станции "Гармонь-М", автомобильного транспорта и ударах по скоплению российской пехоты.

В ГУР показали последний заезд "пропащего гонщика": смотрите видео

Напомним, недавно на Лиманском направлении 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха уничтожила российский танк Т-80БВМ. Свою новейшую машину оккупанты спрятали в промышленном здании.