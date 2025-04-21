Останній заїзд "пропащого гонщика" показали бійці спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України, передає 24 Канал. Однак ліквідація росіянина – не єдиний успіх захисників.

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"Ралі на виживання"

Тікаючи від дрона, московит витискав з мотоциклета всю потугу, скаламутив шинами всі калюжі, але не впорався з керуванням, полетів шкереберть і був знищений,

– зазначили в ГУР.

Українські воїни також показали результати успішної бойової роботи підрозділу "Кабул 9" спільно з групою WAR. Йдеться про знищення 3 ворожих броньовиків, радіолокаційної станції "Гармонь-М", автомобільного транспорту та удари по скупченню російської піхоти.

У ГУР показали останній заїзд "пропащого гонщика": дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно на Лиманському напрямку 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха знищила російський танк Т-80БВМ. Свою новітню машину окупанти заховали в промисловій будівлі.