Останній заїзд "пропащого гонщика" показали бійці спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України, передає 24 Канал. Однак ліквідація росіянина – не єдиний успіх захисників.
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"Ралі на виживання"
Тікаючи від дрона, московит витискав з мотоциклета всю потугу, скаламутив шинами всі калюжі, але не впорався з керуванням, полетів шкереберть і був знищений,
– зазначили в ГУР.
Українські воїни також показали результати успішної бойової роботи підрозділу "Кабул 9" спільно з групою WAR. Йдеться про знищення 3 ворожих броньовиків, радіолокаційної станції "Гармонь-М", автомобільного транспорту та удари по скупченню російської піхоти.
У ГУР показали останній заїзд "пропащого гонщика": дивіться відео
Нагадаємо, нещодавно на Лиманському напрямку 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха знищила російський танк Т-80БВМ. Свою новітню машину окупанти заховали в промисловій будівлі.