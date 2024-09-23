Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что российские КАБы и ФАБы прилетают буквально каждый день.

Смотрите также Россияне окружают Угледар и подступают под Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Сильно страдают прифронтовые города

Как рассказал военный, в последнее время вражеские авиабомбы часто прилетают и по Краматорску, и по Славянску, и по Константиновке, и по Дружковке. Также много прилетов фиксируют и по Часовому Яру, и по Мирнограду. Пока удары по российским военным арсеналам не повлияли на количество ударов авиабомбами.

Прифронтовые города действительно страдают от большого количества КАБов и ФАБов. Сейчас не выглядит, что у российских оккупантов их меньше. Хотя, конечно, поражения российских арсеналов – крутая вещь для нас. Прежде всего из-за того, что там уничтожили ракеты, которые летят по Украине,

– рассказал военный.

Обратите внимание! По состоянию на 23 сентября Россия потеряла более 643 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8784 танков, 17 252 боевых бронированных машин, 18 414 артиллерийских систем, 1197 РСЗО и т.п.