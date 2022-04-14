Качество образовательного процесса будет падать, – Шкарлет

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину качество образовательного процесса будет падать. Но в Министерстве образования и науки делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время телемарафона, передает 24 канал. По его словам, оно точно упадет, ведь даже во время Covid-19 фиксировали снижение качества на 8%.

Важно Будет 1 национальный мультипредметный тест, – Шкарлет об итоговой аттестации выпускников

Мониторинг качества образования во время вторжения еще не проводился

Шкарлет уточнил, что во время пандемии Государственная служба качества образования ежемесячно проводила соответствующий мониторинг. Его не организовывали из-за активных боевых действий. Поэтому оценить все пока не могут.

В целом уровень качества образования оценивается на основе различных показателей, среди которых государственная итоговая аттестация, относительная успеваемость и т.д.

Министр добавил, что уже по итогам учебного года 2021/22 эксперты смогут оценить, как война повлияла на образовательный процесс. Сейчас идет работа над его адаптацией и совершенствованием во всех учебных заведениях.

На сегодняшний день есть определенные акценты в методических рекомендациях по каждой дисциплине и в профтехобразовании, и в профессиональном высшем, и в высшем образовании. Сформировали рабочие группы, где ведем диалог относительно наполнения дисциплин для усиления профессиональных знаний, в частности, и в школах, – отметил Сергей Шкарлетт.

Вас может заинтересовать – образование во время войны: дети могут бесплатно продолжать учебу