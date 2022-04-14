Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час телемарафону, передає 24 канал. За його словами, вона точно впаде, адже навіть під час Covid-19 фіксували зниження якості на 8%.

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Моніторингу якості освіти під час вторгнення ще не проводили

Шкарлет уточнив, що під час пандемії Державна служба якості освіти щомісяця проводила відповідний моніторинг. Його не організовували через активні бойові дії. Тому оцінити все поки не можуть.

Загалом рівень якості освіти оцінюють на основі різних показників, серед яких державної підсумкової атестації, відносної успішності тощо.

Міністр додав, що вже за підсумками навчального року 2021/22 експерти зможуть оцінити, як війна вплинула на освітній процес. Зараз триває робота над його адаптацією та вдосконаленням у всіх закладах освіти.

На сьогодні є певні акценти в методичних рекомендаціях щодо кожної дисципліни і в профтехосвіті, і в фаховій передвищій, і у вищій освіті. Сформували робочі групи, де ведемо діалог щодо наповнення дисциплін для підсилення фахових знань, зокрема, і в школах, – зазначив Сергій Шкарлет.

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