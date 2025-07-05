Какое качество воздуха в Киевской области после российской атаки: результаты мониторинга
- Мониторинг воздуха в Киевской области показал, что на утро 5 июля он является чистым и безопасным, без превышения норм химических или биологических веществ.
- Наблюдение за качеством воздуха ведется круглосуточно на 15 пунктах в разных городах области, а уровень гамма-излучения остается в пределах естественного фона.
В областной администрации поделились результатом мониторинга воздуха Киевской области. Согласно данным, на утро 5 июля он является чистым и безопасным.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Ситуация с воздухом в Киевской области
В Киевской областной военной администрации опубликовали актуальную информацию о воздухе на Киевщине. По состоянию на утро 5 июля он является чистым и безопасным.
Результаты мониторинга свидетельствуют: никаких превышений допустимых норм химических или биологических веществ в воздухе не обнаружено,
– написали в администрации.
Уровень гамма-излучения также в пределах естественного фона. "Поэтому дышите полной грудью", – обратились к жителям Киевщины.
Известно, что наблюдение продолжается круглосуточно на 15 пунктах в городах Бровары, Белая Церковь, Переяслав, Ирпень, Вишневое, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Вышгород, Борисполь, Иванков, поселке Большая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района.
Пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Васильков находится на техническом обслуживании.