Киев снова в десятке городов мира по загрязненности

Киев утром 23 сентября снова оказался в десятке самых загрязненных столиц мира. Власти Киева и Минприроды эти данные подтвердили и объяснили причины.

По данным сервиса IQair, по состоянию на 9:30 23 сентября Киев на 7 месте по уровню загрязненности воздуха. Опередили украинскую столицу два города в Индии и столицы Пакистана, Бангладеш, Уганды, Индонезии.

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Что известно о загрязнении воздуха в Киеве

Индекс качества воздуха (AQI) по состоянию на 9:00 23 сентября в Киеве был выше 150, то есть "вредный", что может вызвать дискомфорт:

при дыхании при длительном воздействии,

у людей с заболеваниями сердца.

Но уже по состоянию на 9:42 23 сентября индекс качества воздуха улучшился до отметки 94 и стал умеренным.



В Киеве ухудшилось качество воздуха / скриншот с сайта

Хотя все равно концентрация PM2,5 в Киеве утром 23 сентября в 6,4 раза превышает годовое нормативное значение качества воздуха ВОЗ. Кстати, PM2,5 – это концентрация взвешенных твердых микрочастиц и мелких капель жидкости, содержащихся в воздухе.

Что говорят власти о качестве воздуха в Киеве

В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуем воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице,

– заявили в КГГА.

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объяснили, что по состоянию на 8:00 23 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной ухудшения качества воздуха в Киевской городской военной администрации назвали пожары в экосистеме Киевской области.

У Минприроды объяснили, что причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.



До улучшения ситуации с состоянием воздуха людям советуют:

️ закрывать окна и двери;

закрывать окна и двери; ️как можно меньше находиться на улице;

️пить много воды;

использовать маску или респиратор;

делать влажную уборку помещений;

️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.



