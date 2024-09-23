Киев снова в десятке городов мира по загрязненности
Источник:IQair
Киев утром 23 сентября снова оказался в десятке самых загрязненных столиц мира. Власти Киева и Минприроды эти данные подтвердили и объяснили причины.
По данным сервиса IQair, по состоянию на 9:30 23 сентября Киев на 7 месте по уровню загрязненности воздуха. Опередили украинскую столицу два города в Индии и столицы Пакистана, Бангладеш, Уганды, Индонезии.
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Что известно о загрязнении воздуха в Киеве
Индекс качества воздуха (AQI) по состоянию на 9:00 23 сентября в Киеве был выше 150, то есть "вредный", что может вызвать дискомфорт:
- при дыхании при длительном воздействии,
- у людей с заболеваниями сердца.
Но уже по состоянию на 9:42 23 сентября индекс качества воздуха улучшился до отметки 94 и стал умеренным.
В Киеве ухудшилось качество воздуха / скриншот с сайта
Хотя все равно концентрация PM2,5 в Киеве утром 23 сентября в 6,4 раза превышает годовое нормативное значение качества воздуха ВОЗ. Кстати, PM2,5 – это концентрация взвешенных твердых микрочастиц и мелких капель жидкости, содержащихся в воздухе.
Что говорят власти о качестве воздуха в Киеве
В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуем воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице,
– заявили в КГГА.
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объяснили, что по состоянию на 8:00 23 сентября фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной ухудшения качества воздуха в Киевской городской военной администрации назвали пожары в экосистеме Киевской области.
У Минприроды объяснили, что причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха людям советуют:
- ️закрывать окна и двери;
- ️как можно меньше находиться на улице;
- ️пить много воды;
- использовать маску или респиратор;
- делать влажную уборку помещений;
- ️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.