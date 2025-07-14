Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что есть закон о правовом режиме военного положения. В нем есть норма, которая может по-разному трактоваться, некоторые ее трактуют как невозможность менять Кабмин вместе с премьером во время войны, другие говорят, что говорится об институте, а не о персоналиях.

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Будет ли легитимным обновленный Кабмин?

Политолог прогнозирует, что один Кабмин в авральном режиме уволят, другой (который на 70% сохранит свой состав) назначат. Некоторые просто сменят должности, появится несколько новых людей и премьер-министр.

Здесь изначально нарушена процедура. Я понимаю, что у нас есть определенная концентрация власти, которая объективно связана с правовым режимом военного положения, но президент не может предлагать кому-то должность премьер-министра,

– озвучил Рейтерович.

Он, по словам политолога, может подавать кандидатуру, которую ему должна рекомендовать коалиция. Рейтерович отметил, что надо было хотя бы минимально соблюсти эту процедуру. Ведь это выглядит как пренебрежение одной из статей Конституции Украины.

"Все давно к этому готовились и знали, что премьер-министр будет изменен и знали, кто придет ему на замену. Все остальные назначения напоминают механические перестановки, которые не приведут к кардинальным изменениям в работе Кабмина. Это чисто политическая история, она вряд ли связана с необходимостью перезапустить экономику", – отметил политолог.

Рейтерович также пояснил, что легитимность любого органа, который не является представительным, всегда очень условна, потому что его представителей не избирают, а назначают. Главным является вопрос о легитимности президента, Верховной Рады, органов местного самоуправления.

По этим трем вопросам в Украине проблем с легитимностью нет, они действуют и в пределах Конституции, и законов Украины. Кабмин, отдельные министры – это назначенцы,

– заметил Рейтерович.

Правительство даже если что-то подписывает или решает в сфере внешней политики, например, по завершению войны, то это должно ратифицироваться Верховной Радой, поэтому легитимность Кабмина, как подытожил политолог, не играет в этом ключевую роль.

Напомним, что СМИ пишут, что назначение нового состава правительства может состояться уже на этой неделе – 17 июля, а голосование за отставку предыдущего планируется 16 июля.