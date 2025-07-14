Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що є закон про правовий режим воєнного стану. В ньому є норма, яка може по-різному трактуватись, дехто її трактує як неможливість змінювати Кабмін разом з прем'єром під час війни, інші кажуть, що мовиться про інституцію, а не про персоналії.

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Чи буде легітимним оновлений Кабмін?

Політолог прогнозує, що один Кабмін в авральному режимі звільнять, інший (який на 70% збереже свій склад) призначать. Дехто просто змінить посади, з'явиться декілька нових людей і прем'єр-міністр.

Тут від початку порушена процедура. Я розумію, що в нас є певна концентрація влади, яка об'єктивно пов'язана з правовими режимом воєнного стану, але президент не може пропонувати комусь посаду прем'єр-міністра,

– озвучив Рейтерович.

Він, зі слів політолога, має подавати кандидатуру, яку йому повинна рекомендувати коаліція. Рейтерович наголосив, що треба було хоча б мінімально дотриматись цієї процедури. Адже це виглядає як нехтування однією зі статей Конституції України.

"Всі давно до цього готувалися і знали, що прем'єр-міністр буде змінений і знали, хто прийде йому на заміну. Всі інші призначення нагадують механічні перестановки, які не призведуть до кардинальних змін в роботі Кабміну. Це суто політична історія, вона навряд чи пов'язана з необхідністю перезапустити економіку", – зазначив політолог.

Рейтерович також пояснив, що легітимність будь-якого органу, який не є представницьким, завжди дуже умовна, тому що його представників не обирають, а призначають. Головним є питання щодо легітимності президента, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування.

З цих трьох питань в Україні проблем з легітимністю немає, вони діють і в межах Конституції, і законів України. Кабмін, окремі міністри – це призначенці,

– зауважив Рейтерович.

Уряд навіть якщо щось підписує чи вирішує у сфері зовнішньої політики, наприклад, щодо завершення війни, то це має ратифікуватися Верховною Радою, тому легітимність Кабміну, як підсумував політолог, не грає в цьому ключову роль.

Нагадаємо, що ЗМІ пишуть, що призначення нового складу уряду може відбутися вже цього тижня – 17 липня, а голосування за відставку попереднього планується 16 липня.