Зеленский нашел замену четырём заместителям командующего Нацгвардией.

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Кадровые изменения в рядах Нацгвардии

Так, указом президента с должностей заместителей командующего Национальной гвардии Украины уволили:

Александра Набока

Олега Сахона

Николая Николенко

Кроме того, Зеленский уволил Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Нацгвардией. Его сменил Вадим Гладков. Также новоиспеченными "правыми руками" Пивненко назначены Алексей Осипенко и Александр Билоус.

В Украине сменили командующего Медицинскими силами

19 ноября Зеленский сообщил о важном кадровом решении. Генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко уволили с должности командующего Медицинскими силами. Ее заменил генерал-майор медицинской службы Анатолия Казмирчука, который являлся начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Известно, что представление об отставке Остащенко готовил министр обороны. Свое решение Умеров назвал очевидным. По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.

Обратите внимание! Ранее 3 ноября Зеленский по представлению Умерова уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций. Президент заявил, что Хоренко продолжит работу в ГУР. Сам генерал-майор рассказал, что узнал про свою отставку со СМИ.