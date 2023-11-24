Зеленський знайшов заміну чотирьом заступникам командувача Нацгвардії.
Дивіться також Лукашенко в перші дні війни дав обіцянку Зеленському: чи стримав слово диктатор
Кадрові зміни у лавах Нацгвардії
Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили:
- Олександра Набока
- Олега Сахона
- Миколу Миколенка
Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса.
В Україні змінили командувача Медичних сил
19 листопада Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення. Генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнили з посади командувача Медичних сил. Її замінив ггенерал-майор медичної служби Анатолія Казмірчука, який був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.
Відомо, що подання про відставку Остащенко готував міністр оборони. Своє рішення Умєров назвав очевидним. За даними ЗМІ, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.