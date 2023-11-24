Зеленський знайшов заміну чотирьом заступникам командувача Нацгвардії.

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Кадрові зміни у лавах Нацгвардії

Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили:

Олександра Набока

Олега Сахона

Миколу Миколенка

Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса.

В Україні змінили командувача Медичних сил

19 листопада Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення. Генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнили з посади командувача Медичних сил. Її замінив ггенерал-майор медичної служби Анатолія Казмірчука, який був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Відомо, що подання про відставку Остащенко готував міністр оборони. Своє рішення Умєров назвав очевидним. За даними ЗМІ, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Зверніть увагу! Раніше 3 листопада Зеленський за поданням Умєрова звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій. Президент заявив, що Хоренко продовжить працювати у ГУР. Сам генерал-майор розповів, що дізнався про свою відставку зі ЗМІ.