Возможны кадровые решения, – у Зеленского говорят, что "есть вопрос" еще к нескольким министрам
В Украине началась волна увольнений чиновников и кадровых перестановок во власти. К нескольким министрам еще есть вопросы об эффективности их работы.
Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский сообщил в прямом эфире. Нардеп также добавил, что в ближайшее время возможны кадровые изменения.
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К ряду министров Правительства есть вопросы, касающиеся выполнения обязанностей
По словам Федора Вениславского, к некоторым министрам есть вопросы об эффективности выполнения ими их обязанностей. Особенно в период полномасштабного вторжения.
Оказывается, на заседании фракции "Слуга народа" 5 февраля прозвучали претензии к определенным министрам. Речь идет, в частности, о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Я думаю, что исключать кадровые изменения в ближайшее время мы не будем и не можем,
– заметил Вениславский.
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Об уходе Резникова пока рано говорить
Что касается действующего министра обороны Алексея Резникова, то здесь решение о его увольнении или переводе принимает исключительно Зеленский. Дело в том, что парламент назначает министра обороны по пропозиции президента, объясняет Вениславский.
Соответственно, если президент Украины решит, что на этом посту эффективнее кто-то другой – парламент будет принимать решение. Однако по состоянию на сегодня никаких представлений не поступало, поэтому говорить об увольнении или каких-либо перестановках – рано.