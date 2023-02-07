Возможны кадровые решения, – у Зеленского говорят, что "есть вопрос" еще к нескольким министрам

В Украине началась волна увольнений чиновников и кадровых перестановок во власти. К нескольким министрам еще есть вопросы об эффективности их работы.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский сообщил в прямом эфире. Нардеп также добавил, что в ближайшее время возможны кадровые изменения.

Читайте также Уволить нельзя оставить: выгодно ли для Украины увольнение Резникова

К ряду министров Правительства есть вопросы, касающиеся выполнения обязанностей

По словам Федора Вениславского, к некоторым министрам есть вопросы об эффективности выполнения ими их обязанностей. Особенно в период полномасштабного вторжения.

Оказывается, на заседании фракции "Слуга народа" 5 февраля прозвучали претензии к определенным министрам. Речь идет, в частности, о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Я думаю, что исключать кадровые изменения в ближайшее время мы не будем и не можем,

– заметил Вениславский.

Обратите внимание Списки пожеланий не осуществились: Датий написала заявление на увольнение из налоговой – СМИ

Об уходе Резникова пока рано говорить

Что касается действующего министра обороны Алексея Резникова, то здесь решение о его увольнении или переводе принимает исключительно Зеленский. Дело в том, что парламент назначает министра обороны по пропозиции президента, объясняет Вениславский.

Соответственно, если президент Украины решит, что на этом посту эффективнее кто-то другой – парламент будет принимать решение. Однако по состоянию на сегодня никаких представлений не поступало, поэтому говорить об увольнении или каких-либо перестановках – рано.