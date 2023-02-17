Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия постоянно меняет генералов, чтобы потом было кого винить.
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Почему у россиян так часто меняются генералы
Михаил Шейтельман объяснил, что у россиян просто нет выбора. Смена военного руководства – яркое свидетельство плохой жизни.
У них есть нерегулярные для них неудачи на фронте,
– подчеркнул он.
По его мнению, Россия несет поражение даже при условии, что Украина не предпринимает наступательных действий.
"Владимир Путин приказал сделать что-то, дальше идет военное ведомство, садится Валерий Герасимов и планирует наступление, а наступление не сработало", – сосредоточил внимание политтехнолог.
По его словам, неудачи в завоевании Угледара и Бахмута свидетельствуют о несуразности россиян и переоценке собственных способностей.
И кто-то должен быть виноват. Кто виноват? К примеру, Александр Лапин. Какая разница: сейчас будет Лапин виноват, а дальше другой,
– заметил Шейтельман.
Для россиян совершенно не важно, кто понесет наказание.
Михаил Шейтельман рассказал, почему в России так часто меняется военное руководство: смотрите видео
Репутация россиян
Михаил Шейтельман рассказал, что военные руководители не думают об имидже перед россиянами.
Перед нами? Для нас один генерал, второй генерал – все равно такие же алкоголики, поэтому в этом смысле нам все равно, с кем воевать,
– подчеркнул он.
По его словам, для них важнее, что удастся сказать Владимиру Путину в свое оправдание.
"Что завтра Сергей Шойгу скажет Путину? Скажет, что виновные наказаны, а Лапин оказался предателем", – отметил политтехнолог.
По его мнению, в России все происходит циклически, поэтому у них уже есть новый план действий. Россияне не отказываются от своих безумных идей по захвату украинских территорий. Нужно, чтобы кто взялся их реализовывать – для этого нужен новый генерал.
Кадровые изменения в России: главное
- В России назначили Андрея Мордвичева командующим Центральным военным округом. Он руководил вражескими подразделениями в боях за Мариуполь.
- Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина. Того в январе назначили главой генштаба сухопутных войск окупантов.
- Напомним, в октябре 2022 года Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр", а на его место был назначен генерал-майор Александр Линьков.