Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія постійно змінює генералів, щоб потім було кого звинувачувати.

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Чому у росіян так часто змінюються генерали

Михайло Шейтельман пояснив, що у росіян просто немає вибору. Зміна військового керівництва – яскраве свідчення поганого життя.

У них є нерегулярні для них невдачі на фронті,

– наголосив він.

На його думку, Росія несе поразку навіть за умов, що Україна не веде наступальних дій.

"Владімір Путін наказав зробити щось, далі йде військове відомство, сідає Валєрій Герасимов і планує наступ, а наступ не спрацював", – зосередив увагу політтехнолог.

За його словами, невдачі у завоюванні Вугледару та Бахмуту свідчать про недолугість росіян та переоцінку власних здібностей.

І хтось повинен бути винним. Хто винен? Наприклад, Алєксандр Лапін. Яка різниця: зараз буде Лапін винен, а далі інший,

– зауважив Шейтельман.

Для росіян абсолютно не важливо, хто понесе покарання.

Михайло Шейтельман розповів, чому в Росії так часто змінюється військове керівництво: дивіться відео

Репутація росіян

Михайло Шейтельман розказав, що військові керівники не думають про імідж перед росіянами.

Перед нами? Для нас один генерал, другий генерал – все одно такі ж самі алкоголіки, тому в цьому сенсі нам все одно, з ким воювати,

– наголосив він.

За його словами, для них важливіше, що вдасться сказати Владіміру Путіну у своє виправдання.

"Що завтра Сєргей Шойгу скаже Путіну? Скаже, що винні покарані, а Лапін виявився зрадником", – зосередив увагу політтехнолог.

На його думку, у Росії все відбувається циклічно, тому у них вже є новий план дій. Росіяни не відмовляються від своїх божевільних ідей щодо захоплення українських територій. Потрібно, щоб хтось взявся їх реалізовувати – для цього потрібен новий генерал.

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