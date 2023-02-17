Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія постійно змінює генералів, щоб потім було кого звинувачувати.
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Чому у росіян так часто змінюються генерали
Михайло Шейтельман пояснив, що у росіян просто немає вибору. Зміна військового керівництва – яскраве свідчення поганого життя.
У них є нерегулярні для них невдачі на фронті,
– наголосив він.
На його думку, Росія несе поразку навіть за умов, що Україна не веде наступальних дій.
"Владімір Путін наказав зробити щось, далі йде військове відомство, сідає Валєрій Герасимов і планує наступ, а наступ не спрацював", – зосередив увагу політтехнолог.
За його словами, невдачі у завоюванні Вугледару та Бахмуту свідчать про недолугість росіян та переоцінку власних здібностей.
І хтось повинен бути винним. Хто винен? Наприклад, Алєксандр Лапін. Яка різниця: зараз буде Лапін винен, а далі інший,
– зауважив Шейтельман.
Для росіян абсолютно не важливо, хто понесе покарання.
Михайло Шейтельман розповів, чому в Росії так часто змінюється військове керівництво: дивіться відео
Репутація росіян
Михайло Шейтельман розказав, що військові керівники не думають про імідж перед росіянами.
Перед нами? Для нас один генерал, другий генерал – все одно такі ж самі алкоголіки, тому в цьому сенсі нам все одно, з ким воювати,
– наголосив він.
За його словами, для них важливіше, що вдасться сказати Владіміру Путіну у своє виправдання.
"Що завтра Сєргей Шойгу скаже Путіну? Скаже, що винні покарані, а Лапін виявився зрадником", – зосередив увагу політтехнолог.
На його думку, у Росії все відбувається циклічно, тому у них вже є новий план дій. Росіяни не відмовляються від своїх божевільних ідей щодо захоплення українських територій. Потрібно, щоб хтось взявся їх реалізовувати – для цього потрібен новий генерал.
Кадрові зміни у Росії: головне
- У Росії призначили Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу. Він керував ворожими підрозділами в боях за Маріуполь.
- Мордвічев замінив генерал-полковника Олександра Лапіна. Того у січні призначили главою генштабу сухопутних військ окупантів.
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр", а на його місце призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.