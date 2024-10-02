Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки

Стало известно, что президент провел кадровые изменения в Службе внешней разведки. В частности, он уволил одного из заместителей Олега Иващенко.

В конце марта был избран новый глава Службы внешней разведки. Вместо Александра Литвиненко им стал генерал-лейтенант Олег Иващенко.

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Что известно о кадровых изменениях в СВР

Президентскими указами Олег Луговский был снят с должности заместителя председателя СВР и назначен первым заместителем председателя СВР.

Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко. Отныне эту должность занимает Геннадий Богач.

Ранее стало известно, где будет работать бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин. Кабинет министров принял распоряжение, согласно которому Камышин вошел в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" как представитель государства.