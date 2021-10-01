Кадровый голод предприятий: ситуацию осложняет массовая трудовая миграция, – эксперт

Дефицит кадров уже сейчас испытывают руководители крупнейших отечественных промышленных предприятий Украины.

Несовершенство отечественной системы образования наблюдается на крупнейших промышленных предприятиях в Украине в виде кадрового голода. Дополнительно ситуацию осложняет еще массовая трудовая миграция.

Проблема кадрового голода, которая из-за несовершенства отечественной системы образования наблюдается на крупнейших промышленных предприятиях в Украине, осложняется массовой трудовой миграцией.

Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин и рассказал, что согласно опросам, которые были проведены среди молодежи в возрасте до 25 лет, 55% респондентов связывает свое будущее с миграцией.

На сегодняшний день человек, имеющий достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов,

– сказал эксперт.

Сегодня есть огромный спрос на водителей, инженеров, на людей с высоким уровнем умения обработки металла: в Польше, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии.

Именно трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших предприятий Украины, которые и без того испытывают кадровый голод. Причина в уменьшении количества выпускников и абитуриентов нужной специализации.

Эти проблемы уже сейчас испытывают руководители предприятий в сфере энергетики, машиностроения, металлургии, оборонной, строительной сфере и химической промышленности: средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже превышает 40 лет, а значительная часть персонала – пенсионеры.

Эксперты в сфере образования и участники рынка говорят, что это угрожает работе крупнейших промышленных предприятий в недалеком будущем. Поэтому Украине необходимы Стратегические программы поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, учитывая стратегии развития профессионально-технического образования и его популяризации среди молодежи.