Недосконалість вітчизняної системи освіти спостерігається на найбільших промислових підприємствах в Україні у вигляді кадрового голоду. Додатково ситуацію ускладнює ще масова трудова міграція.

Проблема кадрового голоду, яка через недосконалість вітчизняної системи освіти спостерігається на найбільших промислових підприємствах в Україні, ускладнюється масовою трудовою міграцією.

Про це повідомив економічний експерт Олег Пендзін та розповів, що згідно з опитуваннями, які були проведені серед молоді віком до 25 років, 55% респондентів пов'язує своє майбутнє з міграцією.

На сьогоднішній день людина, яка має досить високий рівень професіоналізму в будь-якій технічній справі, дуже легко знаходить роботу і в Польщі, і в Німеччині, і де завгодно. Більш того, поляки й німці максимально спростили порядок отримання трудових віз для українських трудових мігрантів,

– сказав експерт.

Сьогодні є величезний попит на водіїв, інженерів, на людей з високим рівнем вміння обробки металу: в Польщі в Німеччині, Словаччині, Угорщині, Румунії.

Саме трудова міграція професіоналів технічних спеціальностей ставить під загрозу існування найбільших підприємств України, які й без цього відчувають кадровий голод. Причина у зменшенні кількості випускників і абітурієнтів потрібної спеціалізації.

Ці проблеми вже зараз відчувають керівники підприємств у сфері енергетики, машинобудування, металургії, оборонній, будівельній сфері та хімічній промисловості: середній вік трудових колективів на більшості заводів вже перевищує 40 років, а значна частина персоналу – пенсіонери.

Експерти у сфері освіти та учасники ринку кажуть, що це загрожує роботі найбільших промислових підприємств у недалекому майбутньому. Тому Україні необхідні Стратегічні програми підтримки базових галузей промислового сегмента, враховуючи стратегії розвитку професійно-технічної освіти та її популяризації серед молоді.