Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Associated Press. Отмечается, что сейчас большая часть финансирования сосредоточена на закупках для армии.

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Зеленский высказался о конфликте между Минобороны и АОЗ

У Владимира Зеленского попросили прокомментировать, как скандал с АОЗ и Минобороны будет выглядеть в глазах западных партнеров.

У нас есть министр обороны, который четко понимает, что паузы в поддержке нашей армии – от дронов до ПВО – это будут не только потери у военных, потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов. Он не может делать никакой паузы в снабжении. У него есть контракт,

– ответил президент.

По его словам, министр имеет право делать все, чтобы избежать торможения в поставке вооружения. Особенно если есть институциональные проблемы с подписанием контрактов и поставками или Украина получает сигналы по уменьшению поддержки ВСУ.

Зеленский подчеркнул, что в срочных решениях "не может быть пауз".

Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь, и это самое главное. И он это выполняет,

– подытожил президент Украины.

К слову, ранее отстраненная руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила, что сейчас без подписи находятся более полутысячи документов. По ее словам, назначение временно исполняющего обязанности руководителя АОЗ Арсена Жумадилова произошло незаконно – поэтому казначейство не может принимать от него платежные документы.

Безрукова подчеркнула, что ситуация, которая сложилась вокруг Агентства оборонных закупок, вредит репутации страны и она уже "получает очень плохие сигналы" от поставщиков, с которыми находится на связи.