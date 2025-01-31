Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Отмечается, что в Агентстве работают ревизоры из Минобороны.

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Что происходит в Агентстве оборонных закупок

Марина Безрукова рассказала, что в работе Агентства оборонных закупок возникли проблемы, ведь документы должен подписывать действующий руководитель.

На подписи висит 628 документов, из них срочных – 20. Документов, которые подлежат срочной подписи, – 110, документов на резолюцию – 454, служебных на оплату – 55,

– объяснила она.

Сейчас Безрукова отстранена от управления. По ее словам, назначение временно исполняющего обязанности руководителя АОЗ Арсена Жумадилова произошло незаконно – поэтому казначейство не может принимать от него платежные документы.

Марина Безрукова также добавила, что Жумадилов на работе "не появляется".

Он приходит иногда. Сегодня (30 января, – 24 Канал) его не было вообще. Это при том, что я весь день в офисе. Это то, что вообще абсолютно недопустимо,

– сказала чиновница.

По словам Безруковой, ситуация, которая сложилась вокруг Агентства оборонных закупок, вредит репутации страны. Она подчеркнула, что уже "получает очень плохие сигналы" от поставщиков, с которыми находится на связи.

К слову, ранее Марина Безрукова заявила, что еще с лета 2024 года сталкивалась с препятствиями в работе со стороны Министерства обороны. Кроме того, она утверждает, что министерство давало устные распоряжения, с кем заключать сделки.