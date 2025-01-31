Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зазначається, що в Агенції працюють ревізори з Міноборони.

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Що відбувається в Агенції оборонних закупівель

Марина Безрукова розповіла, що в роботі Агенції оборонних закупівель виникли проблеми, адже документи має підписувати чинний керівник.

На розписі висить 628 документів, з них термінових – 20. Документів, які підлягають термінового підпису, – 110, документів на резолюцію – 454, службових на оплату – 55,

– пояснила вона.

Наразі Безрукова відсторонена від управління. За її словами, призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника АОЗ Арсена Жумаділова відбулося незаконно – через це казначейство не може приймати від нього платіжні документи.

Марина Безрукова також додала, що Жумаділов на роботі "не з'являється".

Він приходить інколи. Сьогодні (30 січня, – 24 Канал) його не було взагалі. Це при тому, що я весь день в офісі. Це те, що взагалі абсолютно недопустимо,

– сказала посадовиця.

За словами Безрукової, ситуація, яка склалась навколо Агенції оборонних закупівель, шкодить репутації країни. Вона підкреслила, що вже "отримує дуже погані сигнали" від постачальників, з якими перебуває на зв'язку.

До слова, раніше Марина Безрукова заявила, що ще з літа 2024 року стикалася з перешкодами у роботі з боку Міністерства оборони. Крім того, вона стверджує, що міністерство давало усні розпорядження, з ким укладати угоди.