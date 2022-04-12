Кадры из уничтоженного врагом, но освобожденного Макарова в Киевской области

21 марта ВСУ удалось полностью выбить российские войска из прифронтового города Макаров в Киевской области. В сети показали, как он выглядит после того, как здесь прошелся "русский мир".

Соответствующее видео опубликовал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Как выглядит освобожденный Макаров в Киевской области

На кадрах видны разрушенные дома, полностью разбомбленные улицы и обгоревшая техника.

Во время оккупации люди оказались в блокаде. Они были вынуждены жить в подвалах без воды и еды. Сегодня поселок понемногу приходит в себя после страшных дней "русского мира",

– написал Кулеба.

Он также добавил, что на территории села сейчас проводится разминирование и возобновляют водоснабжение и электричество.

Смотрите видео:

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