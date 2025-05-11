Это действительно интересно: в позолоченной квартире Путина в Кремле в глаза бросаются несколько предметов

Недавно Владимир Путин показал журналистам свою "золотую" квартиру, в которой есть все: тренажерный зал, домашняя часовня и даже портреты Александра III и Петра I. Однако самое интересное, что с помощью многих предметов диктатор показал свою "настоящую ненависть" к Западу.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что и продукты, и вся техника в квартире Путина было европейского или американского производства. В то же время фильм был очередным спектаклем Кремля.

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"Путин доказал любовь к Западу"

По словам политтехнолога, квартира Путина – это бутафория. Очевидно, что российский диктатор там не живет и ее подготовили специально для съемки. Пропагандистские российские медиа пытались показать человечность Путина, ведь показать, как он сидит и просто рассказывает о "великой России" было бы скучно. Кадры же вошли в документальный фильм о диктаторе под названием "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Фильм рекламировали со словами "заглянем в холодильник Путина". Это помогло, всем было интересно, ведь отличается от его привычной риторики,

– отметил он.

Интересно, что вся техника в квартире Путина изготовлена на Западе, тем временем в фильме российский диктатор сидел за столом на кухне и рассказывал о ненависти к нему. Однако что-то пошло не так, ведь из холодильника немецкой фирмы он вытащил йогурт французской компании.

Чай он заливал кипятком из чайника Bosch (немецкая фирма – 24 Канал), бутерброды тоже делал в тостере этой фирмы. Тренажеры в зале у него американской компании Hoist,

– отметил Шейтельман.

Несмотря на это диктатор в ленте пытался сделать акцент на дружбу и прочную связь с Китаем. Политтехнолог добавил, что фильм занял первое место в рейтинге на российском телевидении за последнюю неделю.

К слову, ролик опубликовал российский пропагандист Павел Зарубин, которого Путин угощал на своей кухне конфетами и кефиром. По словам диктатора, он наведывается в тренажерный зал каждое утро и занимается спортом по полтора часа, а также почти ежедневно плавает в бассейне.