Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала фото теракта 11 сентября

16:36

В США 11 сентября – 20-я годовщина самого масштабного теракта в истории. Секретная служба США в твиттере публикует фото, которые в тот трагический день в Нью-Йорке сняли ее сотрудники. Часть из этих фотографий никогда раньше не обнародовали.