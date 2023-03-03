В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это украинские зенитчики сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, передает 24 Канал.

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Что известно о сбивание российского истребителя

Это произошло в пятницу, 3 марта 2023 года, в районе Енакиево Донецкой области около 13:30. Зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка Воздушного командования "Восток" уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

В сети обнародовали видео, где виден момент сбивания самолета. Отметим, что в Воздушных силах сообщили, что "один из пилотов уже погиб, второй готовится составить ему компанию".

Между тем оккупанты уже традиционно заявили, что потерь якобы нет. Якобы пилоты катапультировались и приземлились в Шахтерском районе.

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Обратите внимание! По состоянию на 3 марта 2023 г. в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.

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