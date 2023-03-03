У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це українські зенітники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, передає 24 Канал.

Дивіться також Від страху зачинився у Кремлі: чому Путін нікого не покарав за "атаку ДРГ" під Брянськом

Що відомо про збиття російського винищувача

Це сталося у п'ятницю, 3 березня 2023 року, в районі Єнакієвого Донецької області близько 13:30. Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

У мережі оприлюднили відео, де видно момент збиття літака. зазначимо, що у Повітряних силах повідомили, що "один з пілотів вже загинув, другий – готується скласти йому компанію".

Тим часом окупанти вже традиційно заявили, що втрат нібито немає. Буцімто пілоти катапультувалися і приземлилися в Шахтарському районі.

Як ЗСУ збили черговий російський винищувач: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.

Росія вичерпує свої "інструменти війни"