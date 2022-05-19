Кадыров бережет свою армию для войны в России

В лентах замелькали цитаты из выступления Рамзана Кадырова на марафоне "массовой просветительской организации "Знание". Действительно познавательно. 40 минут общения "героя России" с отборным молодым контингентом. Традиционный жанр - конкурс-смотр зашкаливающего подобострастия.

Газават по-русски

Ртом Кадырова роспропаганда пытается сохранить освещение "спецоперации" в категориях религиозной войны. Об этом уже много написано/сказано. Путин ведёт с нами религиозную войну как с еретиками или вероотступниками.

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Кадыров называет главным врагом «сатанизм», а противником на войне – НАТО. При этом отборный молодняк поголовно записывает слова Кадырова на сатанинские айфоны.

С "сатанизмом", по словам Кадырова, сейчас воюет 3,5 тысячи чеченцев, пойдёт новая партия, якобы существуют тысячи "добровольцев".

Граждане России даже без команды и без всякой официальной мобилизации должны сплотиться вокруг Путина и обязаны идти в бой.

Все по плану?

Как воюют тик-ток-войска Кадырова – много материалов. Характерно, что Чечня скрывает потери, в отличие от Дагестана, Северной Осетии.

Ибо неудобно получается – "нацики" и "бендеровцы", которых "дон-дон" обещал победить щелчком пальцев, уничтожили слишком много "непобедимых" кадыровских головорезов.

Сам Кадыров вынужден признавать, что в начале "спецоперации" были "ошибки". Но сейчас всё "идёт по плану".

Что важно?

Это мы способны оценить степень дичи, которую несёт "дон-дон".

Старшеклассники и студенты, внимающие ему, не помнят чеченские войны. У них в голове картинка, сформированная пропагандой. Им показывают шикарные виды Грозного без пояснений, кто оплатил всю эту красоту.

И не рассказывают, как через 10 – 15 лет после второй войны кадыровцы догоняют российских военных.

Тех, кого сам Кадыров в ответе на вопрос называет "федералами". А в последующих ответах, де-факто, разделяет "российские войска" и "чеченские подразделения".

Рекомендация всем ознакомиться с "трудами" Джамбулата Умарова – это особое унижение.

Западня

Роспропаганда, которая сейчас мямлит и пытается найти новую ложь для объяснения "успехов спецоперации", с эфиром Кадырова угодила в ловушку.

Его наверняка хотели показать миру как один из вариантов будущего: "не будете договариваться с нами, придётся договариваться с ним". Он открыто называет Шольца "шизофренико", а Байден "ничего не соображает".

Но такая федеральная прокачка неизбежно повышает стоимость лояльности к Москве.

В атмосфере фашисткой истерии, которую нагнетает Кремль, дон-дон в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора "богомерзкому западу".

При этом Кадыров демонстративно бережёт свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придётся в России.

Предположу, что сейчас должен отметиться новыми перлами товарищ Лукашенко. Ибо статус любимой содержанки нужно отстаивать.

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