Газават по-російськи

Ротом Кадирова російська пропаганда намагається зберегти висвітлення "спецоперації" в категоріях релігійної війни. Про це вже багато написано/сказано. Путін веде з нами "релігійну війну" як з єретиками чи віровідступниками.

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Кадиров називає головним ворогом "сатанізм", а противником на війні – НАТО. При цьому добірний молодняк записує слова Кадирова на сатанинські айфони.

Із "сатанізмом", за словами Кадирова, зараз воює 3,5 тисячі чеченців, піде нова партія, нібито існують тисячі "добровольців". Громадяни Росії навіть без команди і без будь-якої офіційної мобілізації повинні згуртуватися навколо Путіна і повинні йти у бій.

Все за планом?

Як воюють тік-ток війська Кадирова – багато матеріалів. Характерно, що Чечня приховує втрати, на відміну Дагестану, Північної Осетії.

Бо незручно виходить – "нацики" та "бендерівці", яких дон-дон обіцяв перемогти клацанням пальців, знищили надто багато "непереможних" кадировських головорізів.

Сам Кадиров змушений визнавати, що на початку спецоперації були помилки. Але зараз все "йде за планом".

Що важливо?

Це ми здатні оцінити рівень дичини, яку несе дон-дон.

Старшокласники та студенти, які слухають його, не пам'ятають чеченські війни. У них у голові картинка, сформована пропагандою. Їм показують шикарні краєвиди Грозного без пояснень, хто проплатив усю цю красу.

І не розповідають, як за 10 – 15 років після другої війни кадировці наздоганяють російських військових. Тих, кого сам Кадиров у відповіді питання називає "федералами".

На наступних відповідях, де-факто, розділяє "російські війська" і "чеченські підрозділи".

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Пастка

Роспропаганда, яка зараз мямлить і намагається знайти нову брехню для пояснення "успіхів спецоперації", з ефіром Кадирова потрапила у пастку.

Його, напевно, хотіли показати світові як один із варіантів майбутнього: "не домовлятиметеся з нами – доведеться домовлятися з ним". Він відкрито називає Шольца "шизофреніком", а Байден "нічого не розуміє".

Але таке федеральне прокачування неминуче підвищує вартість лояльності до Москви.

У атмосфері фашистської істерії, яку нагнітає Кремль, дон-дон у очах плебсу може бути прийнятним кандидатом у царі для відсічі "богомерзькому заходу".

При цьому Кадиров демонстративно береже свою армію, чудово усвідомлюючи, що воювати йому доведеться в Росії.

Припустимо, що зараз має відзначитися новим перлом товариш Лукашенко. Бо статус улюбленої утриманки потрібно відстоювати.

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