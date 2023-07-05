Об определенных проблемы со здоровьем можно догадаться даже с недавних фотографий лидера Чечни. Похоже, его состояние довольно плачевное. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Невзоров – российский оппозиционер.

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У Кадырова проблемы со здоровьем и влиянием

Уже не первую неделю о здоровье Рамзана Кадырова ходят слухи. Для этого есть определенные основания, ведь внешний вид лидера Чечни указывает на очевидные проблемы.

Он недавно даже появился в прямом эфире, казалось бы, чтобы опровергнуть фейки. Но только подогрев имеющиеся слухи.

Мы можем гарантированно зафиксировать, что у него вторая степень ожирения. Кадырова к месту съемок, вероятнее всего, "катят" по коридору, потому что вряд ли он может передвигаться самостоятельно. Он находится в очень сложном положении,

– заметил Александр Невзоров.

В частности, для него большой проблемой станет снос Владимира Путина. Ведь власть, силовая мощь так сильно завязаны на России и Путине, что при его ликвидации, Кадыров немедленно будет уничтожен и сам. Не исключено, что силами, которые в Чечне уже давно ждут удачного для этого момента.

"Вместе если Путин будет жить до сих пор будет решающим лицом в российской и кавказской политике, то затянет Чечню в такую бездну стыда, позора и бедности, что Кадырову просто нечем будет править", – подчеркнул Невзоров.

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Чем обусловлена неловкость Кадырова

К слову, влияние Рамзана Кадырова также несколько пошатнулось после начала полномасштабного вторжения. Ведь его спецназовцы на войне против Украины смогли себя показать только как "тикток войска".

Хотя раньше их представляли как беспощадные и очень эффективные воины.

Чеченцы были непревзойденны, отважны, жестоки и умелы только тогда, когда вели глубоко оборонительные бои за свою жизнь на своей земле. Как регулярная федеральная сила, они действительно ничего собой не представляют,

– объяснил оппозиционер.

Сейчас их работой могли быть разве что диверсии, провокации или какие-то неожиданные нападения.

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