Рамзан Кадыров едва не утонул в Бодруме во время отдыха, – СМИ

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров едва не утонул в Бодруме. Это произошло во время его отдыха в турецком городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на En.Haberler.

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Что известно об инциденте с Кадыровым?

Во время отдыха в турецком городе Бодрум президент Чечни Рамзан Кадыров оказался на грани утопления, сообщили в местном издании.

Его спасли береговые службы, после чего медики оказали ему помощь, и он был госпитализирован. Сообщается, что его состояние стабильное,

– написали в новостном портале.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. По сообщениям, после входа в воду Кадыров внезапно начал тонуть. Сотрудники отеля немедленно вызвали медиков, когда заметили это. Прибыв на место, они оказали первую помощь.

После оказания первой помощи на пляже Кадырова отвезли в частную больницу, а после обследования его состояние оценили как хорошее. Его оставили под наблюдением врачей, а угрозы жизни нет.

Напомним, что 14 июля в Чечне опубликовали новый ролик, где Кадырова показали только 2 секунды. На этих секундах глава Чечни смотрит в одну точку и безэмоционально говорит на чеченском языке, что усиливает версию о его тяжелой болезни.