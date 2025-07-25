Рамзан Кадыров едва не утонул в Бодруме во время отдыха, – СМИ
- Рамзан Кадыров почти утонул во время отдыха в Бодруме, в Турции, но был спасен береговой службой.
- После оказания медицинской помощи его состояние оценено как стабильное, он остался под наблюдением врачей.
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров едва не утонул в Бодруме. Это произошло во время его отдыха в турецком городе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на En.Haberler.
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Что известно об инциденте с Кадыровым?
Во время отдыха в турецком городе Бодрум президент Чечни Рамзан Кадыров оказался на грани утопления, сообщили в местном издании.
Его спасли береговые службы, после чего медики оказали ему помощь, и он был госпитализирован. Сообщается, что его состояние стабильное,
– написали в новостном портале.
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. По сообщениям, после входа в воду Кадыров внезапно начал тонуть. Сотрудники отеля немедленно вызвали медиков, когда заметили это. Прибыв на место, они оказали первую помощь.
После оказания первой помощи на пляже Кадырова отвезли в частную больницу, а после обследования его состояние оценили как хорошее. Его оставили под наблюдением врачей, а угрозы жизни нет.
Напомним, что 14 июля в Чечне опубликовали новый ролик, где Кадырова показали только 2 секунды. На этих секундах глава Чечни смотрит в одну точку и безэмоционально говорит на чеченском языке, что усиливает версию о его тяжелой болезни.