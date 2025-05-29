Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство.Новости".

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Когда Кадыров в последний раз проводил публичное совещание

Журналисты отметили, что в последний раз Рамзан Кадыров провел совещание 8 апреля, о чем свидетельствуют публикации в его телеграм-канале. Тогда чеченский диктатор встретился с представителями силовых ведомств и обсудил нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане.

После 8 апреля в телеграм-канале Кадырова были сообщения о проведении в целом более 30 мероприятий, но совещаний среди них не было. Это еще больше подогрело слухи о прогрессировании болезни чеченца.

Исчезновение из графика Кадырова именно совещаний является интересным, поскольку они, в отличие от многих других мероприятий, требуют длинного присутствия, выступлений, и даже привлечения в то, что происходит, – отмечают в СМИ.

В издании пишут, что вместо совещаний в апреле Кадыров встречался с заместителем главы МЧС Романом Курыниным и, позже, с главой этого ведомства Александром Куренковым, а также ездил в Москву, где участвовал в переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"В мае Кадыров еще раз ездил в Москву, где появился на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и разговаривал с Путиным. Позже, уже в Грозном, он встречался с турецкими актерами Бураком Озчивитом, Йийитом Учаном, Чагры Шенсой и Бураком Челиком. Он также осматривал технику для отправки на войну (12 и 16 апреля) и инспектировал застройки (15 мая)", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что май может стать первым месяцем 2025 года, когда глава Чечни не провел ни одного совещания. В январе, феврале и марте он имел по одному совещанию в месяц, а в апреле – сразу три.

До этого, как пишут СМИ, самый длинный перерыв в совещаниях у Кадырова был в январе – феврале. Тогда между совещаниями с командирами МВД 8 января и совещанием с руководством силовых ведомств 17 февраля прошло 40 дней. В январе – феврале Кадыров уходил в отпуск, который чеченские власти попытались скрыть.

Всего в этом году Кадыров провел 6 публичных совещаний против 12 за аналогичный период в прошлом.

К слову, на фоне слухов о болезни в телеграмм-канале Рамзана Кадырова появилось странное видео, где он размышляет о смерти. На записи, который озвучивал не сам диктатор Чечни, а закадровый голос, информацию о болезни Кадырова называют "сплетнями".